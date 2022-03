Il Paris Saint Germain non vuole perdere Kylian Mbappé e men che meno a parametro zero. Il Real Madrid è in forte pressing sull'attaccante francese da oltre un anno, ma per provare a convincerlo a rinnovare il presidente Al Khelaifi ha pronta una nuova offerta di rinnovo a cifre mostruose.



CIFRE FOLLI - Secondo quanto riportato da Le Parisien, noto quotidiano vicinissimo al mondo PSG, l'offerta per il rinnovo di contratto è di 5 anni a 50 milioni di euro all'anno a cui aggiungere un premio alla firma di 100 milioni di euro.



BATTAGLIA DI POTERE - Letteralmente un contratto a peso d'oro, che però per Al Khelaifi vorrebbe dire ben più della semplice permanenza di Mbappé a Parigi, ma lancerebbe un segnale chiaro alla formazione leader delle "rvioluzionarie della Superlega". Il Real Madrid, infatti, rappresenta oggi per il patron del PSG, che è anche leader dell'Eca e molto vicino alla Uefa, l'antagonista principale dello scontro di potere per il futuro del calcio europeo..