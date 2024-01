PSG, offerta per Ekitike: la risposta del club

Come riporta RMC Sport l’Eintracht Francoforte ha fatto una prima offerta ufficiale al PSG per Hugo Ekitike. Proposta però rifiutata dai parigini. Resta adesso solamente una settimana per concludere un eventuale accordo tra i club.



Non è certo un segreto che il classe 2002 stia trovando pochissimo spazio al PSG, e starebbe quindi cercando nuove possibilità per giocare con continuità e mettersi in mostra. La pista più calda conduce in Germania, all’Eintracht per l’appunto. Il club tedesco ha anche fatto una prima offerta ufficiale ai parigini: un prestito con opzione di acquisto, il cui importo è di 20 milioni di euro bonus inclusi.



La proposta è stata però respinta. Il calciatore potrebbe però rinforzare il reparto offensivo e aumentare i numeri offensivi della squadra allenata da Toppmoller. Infatti l’Eintracht, attualmente sesto in classifica con 28 punti, ha il peggior attacco tra le prime sei della Bundesliga con solamente 29 reti realizzate. L’attaccante ventunenne si era contraddistinto anche per le sue doti realizzative nella Ligue 1 2021-2022 con lo Stade Reims. Aveva segnato infatti 10 reti in 24 presenze oltre ad aver fornito 4 assist. Il suo contratto scade nel 2027.