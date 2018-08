Gli ultimi 7 giorni del calciomercato internazionale potrebbero essere estremamente condizionati dalla decisione che potrebbe essere presa oggi a Nyon da parte della Uefa in tema di Fair Play Finanziario. È infatti attesa la sentenza da parte dell'organo di controllo della Federcalcio europea sullo spinosissimo caso legato al Paris Saint Germain che in prima battuta era stato promosso e liberato dalle catene del Fair Play, ma il cui caso è stato poi rimandato all'Adjudicatory Chamber per controllare il regolare svolgimento sia del percorso che ha portato all'assoluzione del club francese sia la regolarità della sentenza.



A RISCHIO MBAPPE' - Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS e da diversi quotidiani inglesi, la sentenza potrebbe arrivare già nella serata di oggi perchè entro la fine della settimana il PSG è chiamato a confermare al Monaco le garanzie economiche necessarie al riscatto di Kylian Mbappè. Proprio l'affare da 180 milioni di euro e che ha fatto seguito all'acquisto da 222 milioni di euro di Neymar dal Barcellona aveva fatto muovere direttamente il presidente della Liga spagnola Tebas che convinse la Uefa, lo scorso settembre, ad aprire un'indagine. Proprio il riscatto di Mbappè, in caso di sentenza negativa, potrebbe essere quindi ora a rischio con il Real Madrid pronto allo scippo last-minute di mercato.



PSG FIDUCIOSO - Il Paris Saint Germain dal canto suo resta molto fiducioso e il motivo risiede anche nei bilanci del club parigino. La Uefa non può ancora controllare e giudicare il bilancio 2018, quello in cui rientrano le due maxi-operazioni, bensì ha messo sotto la lente d'ingrandimento i bilanci che vanno dal 2015 al 2017. Sarà controllato soprattutto l'apporto economico e i contratti sottoscritti dal PSG con gli sponsor legati alla proprietà e al presidente Al Khelaifi. Contratti già penalizzati una volta dalla Uefa e che, per questo, non dovrebbero presentare irregolarità. Solo in caso negativo, sempre secondo AS, la Uefa rimetterà il PSG sotto un rigido regime di Fari Play Finanziario che, quindi, costringerebbe il club ad almeno una cessione importante.