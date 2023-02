Oltre 30mila tifosi hanno affollato gli spalti del Parc des Princes per assistere alla seduta d'allenamento a porte aperte del Paris Saint-Germain, a due giorni da Le Classique contro il Marsiglia al Velodrome. C



LO STRISCIONE - Il tecnico Christophe Galtier ha diretto la sessione dopo l'assenza di ieri per influenza, in un clima davvero infuocato I tifosi hanno esposto uno striscione per ricordare alla squadra la sconfitta subita qualche settimana fa in Coupe de France: "Una volta, non due. Siate spietati con loro".