Futuro tutto da scrivere per Mauro Icardi: secondo Tuttosport, il feeling dell'attaccante con il tecnico Tuchel è ai minimi storici, motivo per cui lo stesso argentino - al termine della stagione - potrebbe non voler proseguire la sua avventura all'ombra della Tour Eiffel. Una clausola, infatti, lascia all'argentino l'ultima parola.