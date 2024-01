PSG, patto tra Mbappé e Al-Khelaifi

Kylian Mbappe e Nasser Al-Khelaifi hanno stretto un patto. Secondo quanto riportato da AS, se l'attaccante decidesse di non rinnovare il suo contratto, il danno economico per il PSG sarebbe totale perché, visto al francese spetterebbero 80 milioni di euro per il premio fedeltà. Mbappé, per venire incontro alla società, ha deciso che, qualora non dovesse prolungare il suo accordo, il PSG non dovrà versargli niente.