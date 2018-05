Neymar fa tremare il Psg e il Brasile. Il numero 10 ad As ha raccontato: "Ho paura, non vedo l'ora di passare questo brutto momento per poter concentrarmi sulla Coppa del Mondo. Fortunatamente, durante il mio soggiorno in Brasile per via della riabilitazione, ero circondato da gente allegra e che mi faceva stare bene, distraendomi dai brutti pensieri. Ciò nonostante, nella mia testa succedono milioni di cose... So che la gente è ansiosa di vedermi in campo, ma vi assicuro che nessuno è più spaventato di me. Sto vivendo il momento più difficile della mia vita".