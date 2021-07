Secondo quanto riporta As, il Paris Saint-Germain è intenzionato a puntare ancora su Moise Kean per il futuro dopo la stagione passata trascorsa in prestito. Il calciatore italiano andrebbe a prendere il posto in organico di Mauro Icardi (sempre nel mirino della Juve), ufficiosamente sul mercato, e negli ultimi giorni l'Everton avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo.