Continua a tenere banco in Francia il caso dell’aggressione alla centrocampista del Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui da parte di due uomini incappucciati che l’hanno colpita lo scorso 4 novembre con una sbarra di ferro ferendola alle gambe e alle braccia: dopo che la compagna di squadra Aminata Diallo, accusata di essere stata la mandante per via della rivalità in seno al club, è stata rilasciata senza accuse dopo 36 ore di fermo di polizia, prende sempre più pista la vendetta sentimentale.



ABIDAL DIETRO L'AGRESSIONE - Secondo quanto rivelato da Le Monde infatti ci sarebbe Eric Abidal, ex difensore e ds del Barcellona, dietro l’aggressione alla calciatrice: Il francese infatti avrebbe meditato vendetta dopo la rottura sentimentale con Hamraoui, con la Sim del cellulare della calciatrice che sarebbe intestata all'ex Campione del Mondo.