Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, esalta Achraf Hakimi, esterno ex Inter: "È un giocatore che offre molte opzioni, soprattutto in attacco. Ha qualità particolari a livello fisico, ha fatto tanti gol in carriera, anche nell'ultima stagione all'Inter. Si sta adattando molto bene. Purtroppo, come tanti giocatori del PSG, ha avuto il Covid e si sta riprendendo. Però ha buone qualità e si è adattato molto bene al gruppo".