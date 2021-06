Nonostante le smentite arrivate da Parigi, AS assicura che Pochettino ha chiesto al PSG di andarsene a causa di alcune divergenze con Leonardo. Il club però conta su di lui anche per la prossima stagione e non ha intenzione di lasciarlo andare. Salvo soprese, Pochettino siederà sulla panchina del Parc des Princes fino alla fine del suo contratto, a giugno 2022.