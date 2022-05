L’allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match di campionato contro il Metz, soffermandosi anche sul proprio futuro: "Ho un altro anno di contratto, non vedo perché non dovrei restare qui anche nella prossima stagione. La Champions è diventata un'ossessione per il PSG, mi auguro che possiamo vincerla".