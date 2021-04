L'allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha preso la parola alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Il Bayern ha una qualità di gioco altissima, abbiamo vinto l’andata ma dobbiamo sicuramente migliorare per correggere le cose contro una delle migliori squadre d’Europa. Non credo che cambieranno il modo in cui giocano e nemmeno cercheremo di imporre le nostre idee. Il calcio è un gioco e vedremo chi ha il controllo. L’approccio collettivo sarà importante, bisognerà difendere bene e tenere la palla per ferire l’avversario".



Sui dubbi di formazione: "Domani valuteremo come sta Marquinhos: in linea di principio potrebbe essere nel gruppo ma non sarà titolare, questo è sicuro. Anche per Marco Verratti sarà difficile esserci dal 1', così come per Alessandro Florenzi, Mancherà sicuramente Icardi".