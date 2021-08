Il Manchester United Evening sottolinea le parole dette in conferenza stampa da Mauricio Pochettino riguardo ulteriori acquisti del Paris Saint Germain durante questa sessione di mercato, in particolare a centrocampo: "L'arrivo di un centrocampista come Pogba? Sappiamo che nel calcio le cose possono succedere, le situazioni si capovolgono. Un club come il PSG è sempre aperto al miglioramento della propria forza lavoro. Un settore in cui dobbiamo rafforzare come priorità per me? Non lo dirò pubblicamente. Mai. Lo dirò per primo al direttore sportivo Leonardo, che lo dirà al nostro presidente. Se lo dico io, ci sarebbe un terremoto e sarebbe un problema." Non è detto quindi che il centrocampista francese aspetti la scadenza del contratto per unirsi ai parigini.