"Non abbiamo ancora deciso chi andrà in porta domani, ma tra le opzioni c'è Donnarumma. Sarà una partita complicata in un contesto in cui diversi nostri giocatori hanno giocato 3 partite con le loro nazionali. Alcuni stavano ancora gareggiando alle 3 del mattino". Così Pochettino, tecnico del PSG, in conferenza stampa.