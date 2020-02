Il Paris Saint-Germain cala il poker col Bordeaux nel posticipo della Ligue 1 francese e consolida il primato in classifica con 13 punti di vantaggio sul Marsiglia. Il sudcoreano Hwang sblocca il risultato a favore degli ospiti allenati da Paulo Sousa. Cavani, schierato titolare al posto di Icardi, pareggia i conti segnando il suo 200° gol con la maglia del PSG. Che nel recupero del primo tempo si porta avanti con Marquinhos prima del 2-2 di Pablo con cui le squadre vanno al riposo.



Nella ripresa è ancora il difensore brasiliano ex Roma a riportare avanti i campioni di Francia, che poi calano il poker con Mbappé prima che Pardo fissi il risultato sul 4-3 finale. Nei minuti di recupero espulso Neymar per doppia ammonizione.