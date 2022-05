Il prolungamento di Kylian Mbappé con il Psg ha provocato una reazione a catena all'interno della dirigenza del Psg. Per sostituire Leonardo (manca solo l'annuncio ufficiale dell'esonero), in pole position c'è Luis Campos. L'ex Monaco e Lille è molto apprezzato dall'entourage di Mbappé, che lo considera la figura mancante per aiutare il club a vincere la Champions League.