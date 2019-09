Primo gol, con la maglia del, per, il gioiello della cantera delche i parigini hanno portato sotto la Tour-Eiffel. In campo con l'Under 10 dela soli 16 anni, l'esterno offensivo ha realizzato un gran gol contro l'Amiens, saltando in velocità due avversari e battendo il portiere con un tocco mordbio: "Felice per il mio primo gol".