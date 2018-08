. Una frase semplice, che spiega molto diUno che ha sempre "fame" di vittorie, anche con la nuova maglia del Paris Saint-Germain. Prima partita ufficiale coi francesi ed è subito un trofeo: 4 gol al Monaco e Supercoppa di Francia in bacheca. Gigi ha giocato dall'inizio e ha vinto ancora, esattamente come aveva lasciato la Juventus. E dopo 6 Supercoppe italiane, il Mondiale del 2006 e 7 Scudetti di fila in bianconero, trova "ancora la forza di emozionarsi dopo una vittoria". Attraverso un post sul proprio profilo Facebook, Gigi ha voluto ringraziare tutti i compagni (e non solo): ”Anche a 40 anni si può essere felici per la vittoria di una Supercoppa.Grazie al PSG che ha trovato gli argomenti necessari per provare a spingermi ancora più in là. Grazie ai miei nuovi compagni che mi hanno permesso di vincere un altro trofeo e mi hanno accolto con entusiasmo, cortesia e rispetto. E grazie a Kevin Trapp, che nonostante me l'avesse già proposta giorni fa, oggi ha voluto farmi trovare la maglia N.1 al mio posto. Grazie di cuore Kevin, e grazie a tutti quelli che mi permettono di emozionarmi ancora".