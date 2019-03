Secondo quanto riportato da l'edizione odierna de Il Mattino, quest'estate Allan dirà addio al Napoli per approdare al Psg, infatti il club parigino è pronto ad offrire 75 milioni per il centrocampista brasiliano e ha già un accordo di massima con il calciatore. Il quotidiano afferma che De Laurentis può accettare l'offerta francese per aumentare il tesoretto da investire sul mercato.