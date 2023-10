Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien il difensore centrale del Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe è pronto a prolungare il contratto, in scadenza al termine di questa stagione. Il francese è fermo ai box dallo scorso febbraio a causa della rottura del tendine d'achille e dovrebbe rientrare in campo tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo. Negli scorsi mesi il nome di Kimpembe è stato in cima alla lista di molti club europei, ma il nazionale francese crede ancora di essere, pienamente, al centro del progetto parigino.