PSG, prove di finale per Luis Enrique: niente turnover nell'ultima di campionato a due settimane dall'Inter

AFP via Getty Images

. A due settimane dall'ultimo atto di questa prima edizione della nuova Champions League - che si disputerà sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera -. Nonostante la poca valenza della partita, visto che il PSG ha già vinto il campionato con ben sei turni d'anticipo e Les Bleu et Blanc non si giocano più nulla, essendo decimi in classifica,

, con tanto di pesi massimi in attacco come:. Una scelta forte, che suona come una prova di finale. Sì, perché tra due settimane il PSG si gioca una pagina importante della propria storia e Luis Enrique vuole presentarsi alla sfida con le idee chiare e soprattutto con i suoi ragazzi nella miglior condizione possibile.PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.