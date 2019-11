Sarà una partita importante quella di questa sera per il Paris Saint Germain che a Parigi ospiterà il Club Brugge in una gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions. Secondo Le10sport, sarà però occasione ghiotta per Leonardo (ds dei parigini) anche per osservare da vicino ​Krépin Diatta, talento classe '99 del club belga. Il senegalese ha risposto in conferenza stampa ad una provocazione circa un suo possibile futuro a Parigi: "Non credo sia il momento per parlare di mercato. Voglio concentrarmi solo sul Brugge e sulla gara di mercoledì sera".