Il Paris Saint Germain ha provato in queste settimane a muovere alcuni piccoli passi legali per mettere il Real Madrid alle strette o addirittura fuori dai giochi per l'assalto a parametro zero a Kylian Mbappé.



Secondo quanto riportato da Le Parisien i legali di Nasser Al Khelaifi stavano preparando un fascicolo da presentare alla Uefa per far sanzionare il Real per aver negoziato con Mbappé alle spalle del PSG e senza permesso.



La voce è arrivata a Madrid con le Merengues che non a caso, hanno diramato qualche giorno fa un comunicato ufficiale in cui si negavano contatti con l'attaccante francese e con il suo entourage. Una mossa d'anticipo sulle azioni pronte del PSG, ma siamo sicuri che la battaglia non finirà qui.