Il rischio di uno scontro totale è dietro l'angolo: da una parte il Paris Saint Germain che quando si tratta di vendere i migliori giocatori è davvero un ostacolo temibile e dall'altra il Real Madrid che non ha certo problemi a staccare assegni plurimilionari. L'oggetto del contendere non può che essere Kylian Mbappe che, nel suo piccolo, si sfrega le mani fiutando un contratto da Re. Secondo Le Parisien, il PSG starebbe preparando per il fenomeno francese un contratto anti-Real da 40 milioni di euro annuali (tanto quanto percepisce Neymar); di contro Florentino Perez starebbe studiando una strategia da 300 milioni di euro per Mbappe.