PSG-Real Madrid, oltre Mbappé: duello per Leny Yoro

è stato al centro di una battaglia titanica tra Paris Saint-Germain e, che ora attende il campione francese per un colpo a parametro zero. Il classe '98, però, non è l'unico oggetto di disputa tra i due club: c'è anche- Il difensore centrale 18enne, rivelazione deldi Paulo Fonseca, è uno dei primi obiettivi del PSG per la prossima estate, dopo aver già incassato un primo rifiuto nella finestra di mercato invernale. Su Yoro, però, c'è anche il: lo rivela As, secondo cui i blancos vorrebbero sfruttare la situazione contrattuale del giocatore.. Per questo, il Real fiuta la possibilità di attendere un anno per perfezionare un altro affare a parametro zero. Strategia diversa da quella del PSG, che vorrebbe ingaggiarlo nei prossimi mesi sfruttando l'ottimo rapporto tra, agente del giocatore, per convincere il Lille, che da parte sua preferirebbe cedere il giocatore all'estero piuttosto che a una squadra ritenuta diretta rivale in Ligue 1.- Convincere il Lille è difficile, anche perché il prezzo è già alle stelle:, questa la base d'asta fissata dal LOSC nelle scorse settimane. PSG e Real Madrid sono avvisati.