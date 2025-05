PSG-Reims: formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale della Coppa di Francia

Getty Images

Paris Saint-Germain - Reims (sabato 24 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è la finale della Coppa di Francia. Si gioca allo Stade de France a Saint-Denis.Partita: Paris Saint-Germain - Reims.Data: sabato 24 maggio 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale tv: DAZNStreaming: DAZN(4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.(5-4-1): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu. All. Diawara.

- Luis Enrique deve fare a meno dell'infortunato Kimpembe in difesa. Dall'altra parte sono indisponibili Daramy, Fofana, Khadra e Teuma.- Paris Saint-Germain - Reims è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca di Paris Saint-Germain - Reims è affidata a Federico Zanon.