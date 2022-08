Il nuovo acquisto del Psg, Renato Sanches, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club parigino: "Sono molto contento di essere a Parigi. Questi ultimi giorni sono stati molto importanti per me e per la mia famiglia. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, ho scelto il Paris Saint-Germain perché penso che sia il progetto migliore per me. Rimanere in Francia è importante, perché conosco già questo campionato".



FATTORE GALTIER -"È un buon allenatore, lo conosco bene e mi ha fatto crescere molto quando sono arrivato in Ligue 1. Insieme siamo anche riusciti a vincere il campionato con il Lilla. Abbiamo fatto un buon lavoro e sono felice di lavorare di nuovo con lui, così come con i membri del suo staff. Lavorare con un allenatore che conosci rende sempre le cose più facili. La comunicazione è più facile".



DECISIONE - "Decisione presa per i portoghesi? Penso che la mia decisione sarebbe stata la stessa e penso sia giusta. Sono ovviamente felice di trovare connazionali, questo può facilitare la mia integrazione. Conosco già Nuno Mendes e Danilo Pereira ma non ancora Vitinha. Ho parlato con Nuno prima della mia firma, mi ha parlato bene del Paris Saint-Germain".