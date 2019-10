Sta vivendo un momento meraviglioso a Parigi, Angel Di Maria: 7 gol e 8 assist in 15 presenze complessive. Una nuova giovinezza per l'argentino che, però, ha rischiato di lasciare il Paris Saint Germain nell'estate 2018: come riporta Le10sport, il 31enne stava seriamente pensando di lasciare la Francia, poi l'approdo di Thomas Tuchel sulla panchina dei parigini è stato decisivo, convincendo el Fideo a rimanere all'ombra della Tour Eiffel.