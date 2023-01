Il PSG si avvicina al rinnovo del contratto di Marquinhos, centrale brasiliano che svolge un ruolo importante all'interno dei piani di Galtier. Proprio il giocatore del club parigino, ha infatti rivelato in un'intervista a L'Equipe che il rinnovo arriverà "se le conversazioni andranno bene". Il club offre un accordo fino al 2026, mentre Marquinhos preferirebbe prolungare fino al 2027. In ogni caso, c'è ottimismo sul raggiungimento dell'intesa. Il suo contratto attuale è in scadenza a giugno 2024.