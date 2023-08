No hay camisetas de Mbappé en la tienda del PSG



Due prese di posizione estremamente differenti quelle intraprese da una parte dal centravanti transalpino e dall’altra dal presidente Nasser Al-Khelafi: l’asso classe ‘98 ha intenzione di rispettare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 per poi accasarsi a parametro zero al Real Madrid, mentre il patron qatariota sta cercando in tutti i modi di accelerare la sua cessione, per non disperdere un patrimonio da 400 milioni di euro tra valore del cartellino e ingaggio percepito., allenandosi a parte – insieme agli esuberi della società campione di Francia – e non venendo convocato per le prime sfide che attendono il PSG in Ligue 1. Il numero 7 salterà senz’altro la partita contro il Lorient ma è altamente probabile che non disputerà nemmeno un minuto nel corso di tutto il corrente mese di agosto. Una misura coerente con la necessità del PSG di cedere il giocatore e monetizzare, il più possibile, il suo addio., come regolamentato dall’articolo 507 del contratto per i giocatori professionisti in Francia.Anche perché, se così non fosse, il sindacato dei giocatori ha già espresso la sua opinione in merito, pronti a portare il caso al comitato legale della LFP, denunciando il PSG e Al-Khelaifi stesso.– leggasi il rifiuto a esercitare l’opzione di prolungamento del contratto –Viene difficile pensare che si possa far a meno di uno dei giocatori più forti al mondo ma i segnali puntano esattamente in questa direzione.Il centravanti classe ‘98, intanto, continua ad allenarsi ma il suo futuro rimane nebuloso. Da Madrid, nel mentre, rimangono fiduciosi e aspettano una dichiarazione ufficiale da parte dell’ex Monaco: se aprirà alla cessione già quest’estate, allora Florentino Perez tenterà l’assalto, altrimenti si aspetterà il tesseramento a parametro zero a luglio 2024. Nel mezzo, gli Europei in Germania e le Olimpiadi a Parigi.