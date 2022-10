A La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare Fabian Ruiz. L'ex Napoli è tornato sulla sua ex squadra e ha raccontato delle prime sensazioni al Psg.



"Sono molto contento qui a Parigi, all'inizio il cambio è stato un po' difficile. Mi sono allenato per un mese da solo e ho dovuto trovare la forma fisica piano piano. Ora mi sento meglio, è questa la strada. Il PSG è un grande club con giocatori bravi, voglio aiutare la squadra".



"A Napoli sono stato quattro anni, nel cuore ho un pezzo di quella città, voglio il meglio per loro e sono contento abbiano fatto un grande inizio di stagione. Ho amici lì e sono felice per loro. Sfidarli agli ottavi? Vediamo...".