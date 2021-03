. Mauro Icardi non è considerato indispensabile dal Psg e un addio a fine stagione diventa una possibilità sempre più concreta. Al netto di un contratto in scadenza nel 2024, l'ex Inter non disdegnerebbe un ritorno nel campionato italiano.l Psg ha riscattato Icardi dall'Inter solo un anno fa fa pere non intende registrare minusvalenze. Leonardo sta lavorando con l'Everton per il riscatto di Kean e vuole un nuovo numero 9 con le opzioni Haaland e Kane da tenere in considerazione. Tutti segnali che allontanano Icardi dalla Francia e possono far sognare le pretendenti.