Secondo As, si scalda sempre di più la pista che conduce l'ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos verso il Paris Saint-Germain. Il difensore spagnolo, che si svincolerà dai blancos dopo 16 anni, avrebbe avuto già i primi contatti con Mauricio Pochettino, allenatore della formazione francese. Chelsea e Manchester United restano comunque in corsa, in attesa di novità.