Il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista sul mercato di gennaio. Secondo L'Equipe, si allontana il tedesco Weigl del Borussia Dortmund: il ballottaggio è tra il senegalese Idrissa Gueye dell'Everton e l'argentino Leandro Paredes (ex Roma) dello Zenit, cercato anche dal Chelsea.



Intanto prosegue il duello col Barcellona per Frenkie de Jong. Questa settimana i dirigenti di entrambi i club sono stati in missione ad Amsterdam, dove hanno incontrato l'agente del 21enne centrocampista olandese dell'Ajax. Il quale non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.