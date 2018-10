Secondo il portale spagnolo Ok Diario, alla corsa per il centrocampista classe '95 del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, accostato anche a Barcellona, Juventus, Milan e Tottenham, si aggiunge pure il Real Madrid, ingolosito dalla prospettiva di ingaggiarlo a costo zero nella prossima estate, quando sarà scaduto il suo contratto con la formazione francese.