PSG, Skriniar si opera alla caviglia. Luis Enrique: 'Non so quando torna'

FA

Il Paris Saint-Germain perde Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarà costretto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra dopo l'infortunio rimediato nel corso della Supercoppa di Francia contro il Tolosa. Lo ha confermato il club con una nota sul proprio sito: "Vittima della lussazione dei tendini peronei laterali della caviglia sinistra, Milan Skriniar sarà sottoposto a un intervento chirurgico al retinacolo la prossima settimana presso l'ospedale ASPETAR di Doha. Successivamente verrà fornito un ulteriore aggiornamento".



'NON SO QUANDO TORNA' - Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Francia con il Revel ed è stato prudente sul tema Skriniar: "Ha bisogno di un'operazione. Al momento non sappiamo per quanto sarà indisponibile e quando potremo recuperarlo. Come ogni volta che un giocatore si fa male è triste, soprattuttto perché l'azione non sembrava pericolosa. E' una notizia spiacevole".



CAMBIA IL MERCATO? - L'infortunio di Skriniar può cambiare le strategie del PSG, che negli scorsi giorni ha acquistato Lucas Beraldo dal San Paolo e lo ha già fatto debuttare contro il Tolosa. Qualora venissero confermati i timori sull'ex Inter (si è ipotizzato che possa essersi già conclusa la sua stagione), non è escluso che i parigini possano tornare sul mercato per assicurarsi un altro difensore: diversi i nomi emersi nel corso delle ultime ore, tra cui anche quello di Tiago Djalò del Lille, già conteso da Inter e Juventus.