Il PSG fornisce un aggiornamento sulle condizioni dei giocatori infortunati:



Lionel Messi: ha proseguito i suoi trattamenti per il dolore al ginocchio e il fastidio al tendine.



Leandro Paredes: ha proseguito la sua riabilitazione e il suo lavoro atletico.



Sergio Ramos: tornerà in gruppo settimana prossima.



Marco Verratti: ha proseguito le sue cure, la ripresa degli allenamenti è prevista dopo la sosta per le nazionali.



Rafinha: osserverà un periodo di 5 giorni di trattamenti per il dolore all'anca destra.



Presnel Kimpembe: soffre di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, seguirà terapie per i prossimi 10 giorni.