La campagna acquisti delcontinua a ritmi spediti, ma più giocatori arrivano alla corte di Luis Enrique, e più dovranno poi partire. Sono già 10 i potenziali esuberi che il ds Campos dovrà gioco-forza piazzare sul mercato entro la fine del mercato: Keylor, Colin, Abdou, Georginio, Leandro, Julian, Mauro, Layvin, Brunoe RenatoTanti gli intrecci con la Serie A, e se Mauro Icardi tornerà a titolo definitivo al Galatasaray facendo sfumare le opzioni Roma e Milan, sono ancora possibili i ritorni in Italia di(piace alladopo il prestito alla Juve)(la Roma vorrebbe riprenderlo e occhio al Napoli),(corteggiatissimo dal Milan in passato e oggi obiettivo della Roma),(piace all'Inter per la difesa) edche è fra le alternative a Morata che sta considerando il Milan. Occasioni a prezzo di saldo che con il passare dei giorni possono diventare sempre più convenienti. Il PSG deve vendere e nessuno si svenerà per aiutarli.