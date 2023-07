Al solito lo spogliatoio del PSG è una polveriera. Alcuni componenti della squadra si sarebbero scagliati contro Kylian Mbappé per le sue dichiarazioni. Secondo RMC Sport, sei giocatori del club (di cui due neo-acquisti) non avrebbero preso bene la frase “Stare al PSG non aiuta a vincere” e per questo avrebbero parlato al presidente Al-Khelaifi ritenendo queste frasi “un insulto per il club“. Una bella gatta da pelare per il nuovo allenatore Luis Enrique.