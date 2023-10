Il giudice sportivo francese ha decretato la squalifica di 4 giocatori del Paris Saint-Germain, con riferimento ad un episodio risalente alla sfida vinta in campionato contro il Marsiglia. Alla base della squalifica, dei cori razzisti intonati nel post-partita del "Classique".



I SANZIONATI - Tra i quattro sanzionati compare anche Achraf Hakimi, oltre a Randal Kolo Muani, Ousmane Dembelé e Layvin Kurzawa. I quattro giocatori parigini salteranno dunque Rennes-PSG in programma per domenica 8 ottobre alle 20.45.