È subito caccia al gol per Mauro Icardi al Paris Saint Germain. L'argentino, arrivato a fine mercato dall'Inter, potrebbe trovare spazio già domani pomeriggio nella partita che i campioni di Francia giocheranno in casa contro lo Strasburgo. Maurito potrebbe addirittura partire titolare, e per i betting analyst è in prima fila nelle scommesse sui marcatori. La prima rete di Icardi con la sua nuova squadra, riporta Agipronews, si gioca a 1,75, subito dietro Neymar, atteso al rientro dopo l'infortunio e in quota prima scelta a 1,65. Alla pari con l'ex nerazzurro, a 1,75, anche Edinson Cavani, che pure è atteso dopo il problema all'anca. Il rientro dei due pezzi da novanta e il possibile esordio della nuova punta spalancano la strada al Psg nell'«1X2», dove la vittoria vale appena 1,20 contro il 7,00 del pareggio e il 12,00 del «2»