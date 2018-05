Un giro di portieri, che infiamma il mercato. Che coinvolge tre numeri uno del nostro calcio, Buffon della Juventus, Donnarumma del Milan e Alisson della Roma. Tutti e tre, per diverse ragioni, potrebbero cambiare maglia, condizionale che per Gigi diventa futuro prossimo. La gloria azzurra ha detto addio ai bianconeri dopo un'avventura iniziata nel 2001, ma non ha nessuna intenzione di appendere i guantoni. Continuerà a giocare, con ogni probabilità in Francia, da dove ha ricevuto un'offerta gustosa del Paris Saint-Germain, che gli garantirebbe un ricco stipendio, circa 7 milioni di euro, e un vetrina biennale in Champions League (squalifica post Real Madrid-Juventus permettendo).



DONNARUMMA CHE FA? - La scelta del club qatariota di puntare su Buffon inevitabilmente ha dei risvolti sul mercato del Milan. Fassone e Mirabelli, che hanno già messo sotto contratto Reina, sono a caccia di un club che possa acquistare Gigio e 'puntavano' sui soldi del Psg, ora dovranno guardare altrove. Non a Madrid, dove il Real per sostituire Navas punta Alisson della Roma, in vantaggio su Kepa dell'Athletic, più facilmente in Inghilterra. Klopp ha difeso e sostenuto Karius, ma ha capito che per fare il salto di qualità il suo Liverpool deve prendere un nuovo portiere. Raiola ha già parlato con i Reds, i quali hanno rimandato ogni discorso dopo il 26 maggio, giorno della finale di Champions League contro il Real Madrid.



GIOCO AL RIBASSO - L'agente italo-olandese valuta Donnarumma 30 milioni, il Milan 30 di più, ma rischia di dover trattare con l'acqua alla gola. Ha già preso Reina, ha già in rosa Storari e Antonio Donnarumma e deve piazzare Gabriel e Plizzari. Tutti insieme hanno un monte ingaggi che supera i 20 milioni di euro lordi annui. Troppi per un club che deve stare attento ai conti e non può permettersi di non vendere.