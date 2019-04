Sirene francesi per Mauro Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid è stato sorpassato dal Paris Saint-Germain, che ha messo l'attaccante argentino dell'Inter in cima alla lista della spesa per il prossimo mercato estivo. Quando Icardi potrebbe prendere il posto dell'uruguaiano Edinson Cavani (dato in partenza da Parigi) nel tridente con Neymar e Mbappé.



Il club nerazzurro ha già deciso di cedere l'ex capitano e per il suo cartellino chiede almeno 70 milioni di euro. Sullo sfondo resta la Juventus, l'unica destinazione italiana plausibile per Icardi, anche se non decolla la trattativa per un possibile scambio con Dybala. Il Corriere dello Sport aggiunge un'altra possibilità: quella che prevederebbe uno scambio col Manchester United tra Icardi e il belga Romelu Lukaku.