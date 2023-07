Il Paris Saint-Germain rischia di perdere Kylian Mbappé (sempre nel mirino del Real Madrid) e cerca un centravanti sul mercato. In alternativa al nigeriano Victor Osimhen del Napoli, secondo il Corriere dello Sport spunta il nome di Romelu Lukaku.



Però l'attaccante belga, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, vuole solo l'Inter. Pronta a offrire al Chelsea 30 milioni di euro più bonus per acquistarlo a titolo definitivo. Intanto il club inglese non perde di vista il serbo della Juventus, Dusan Vlahovic.