Il PSG per SMS. No, non sono messaggi in codice, ma il rinnovato interesse del Paris Saint Germain per Sergej Milinkovic Savic. Proprio mentre la corte del Manchester United vive una fase di pausa (con Simone Inzaghi che comincia a sperare in una permanenza del suo gioiello), ecco raffiorare l’ombra del club parigino sul giocatore serbo. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma qualcosa si sta muovendo. Anche se Lotito pare intenzionato a non scendere sotto la linea Maginot dei 100 milioni come richiesta, una cifra che i francesi ritengono eccessiva. L’operazione non sarà per niente facile quindi, ma le danze attorno al serbo sono ricominciate.



Al tempo stesso è ripartita la caccia della Lazio al suo sostituto. Con il turco Yazici che resta in pole position, anche se il Lilla fa sul serio e potrebbe presto chiudere per il centrocampista del Trabzonspor (15 milioni la richiesta dei turchi). La Lazio, insomma, deve fare in fretta, altrimenti rischia di perderlo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c’è pure la candidatura dell’ungherese Szoboszlai (Salisburgo): è un elemento molto interessante, ma ancora troppo giovane (ha appena 18 anni contro i 22 del turco).