Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Paris Saint Germain Thiago Silva ha parlato così del centrocampista classe '91 del Napoli Allan: "Quando lo seguivo nel campionato brasiliano pensavo fosse un buon giocatore, ma non così forte come poi ho scoperto affrontandolo in Champions. Ha personalità, ma è anche molto umile. Se venisse saremmo contenti".