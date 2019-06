Thiago Silva, difensore del Brasile e del PSG, ha parlato dal ritiro della nazionale verdeoro del ritorno di Leonardo a Parigi.



Queste le sue parole: "Leonardo lo conosco molto bene perché ho avuto l'opportunità di lavorare con lui a Milano, poi al PSG e ora è tornato in questo club. È una persona molto buona e spero che con il suo arrivo cambino alcune cose all'interno del club perché ci sono cose che non hanno funzionato in altri anni e dobbiamo continuare a crescere perché il progetto è interessante ma dobbiamo lavorare con calma e senza alcuna pressione".