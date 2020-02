Il Psg dovrà fare a meno di Thiago Silva per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund in programma l'11 marzo (1-2 all'andata). Il difensore brasiliano rimarrà fuori per tre settimane a causa di una lesione del bicipite femorale della coscia destra. A confermarlo è il club francese con un comunicato ufficiale, nel quale fa anche il punto sulle condizioni di Herrera: "Thiago Silva ha una lesione del bicipite femorale della coscia destra. E' stimata una guarigione di 3 settimane secondo la tabella clinica. Ander Herrera ha subito una lesione del quadricipite sinistro e sarà assente tra le 6 e le 8 settimane".