IL TABELLINO

Decide Coman, schierato un po’ a sorpresa da Flick al posto di Perisic. Chi vince, anche se alza la coppa più importante che si assegna in Europa, non ha sempre ragione. Però i tedeschi per arrivare a questo trofeo hanno vinto undici partite su undici, un rullo compressore, un incedere senza sbavature e insicurezze.Bene l’arbitro italiano Orsato che ha sbagliato solo sull’assegnazione di un calcio d’angolo, un’inezia.. Suo il primo intervento al 18’ su taglio di Neymar servito da Mbappé. Il brasiliano ha incrociato il tiro secondo logica, ma il portiere tedesco ha prima respinto di piede e poi messo in angolo il successivo tentativo di cross. Il Bayern, schierato seguendo il canonico 4-2-3-1, si è visto la prima volta tre minuti dopo con il solito Lewandowski. Una palla buttata in mezzo all’area è stata prima domata dal polacco e poi scagliata in girata contro il palo.Sia perchè i francesi sapevano ripartire in campo aperto con i propri velocisti (Di Maria, Neymar e Mbappé), sia perché il Bayern non faceva girar palla con fluidità, né sapeva attaccare sugli esterni.Due volte il Paris ha avuto l’occasione per passare in vantaggio. La prima con Di Maria che, servito da Ander Herrera, dopo una grande ripartenza di Neymar, ha calciato di destro (altissimo) a due passi dalla porta. La seconda con Mbappé che, profittando di un errore di Alaba, ha avuto la possiblità di battere dall’altezza dell’area del portiere. Da lì il francese segna nove volte su dieci, ma nella circostanza ha tirato in bocca a Neuer.La finale è stata decisa un minuto prima dell’ora di gioco, durante una fase in cui i ritmi erano bassi e le due squadre pensavano solo a non fare errori. Purtroppo per il Psg a sbagliare è stato l’esterno di destra Kehrer che, su cross profondo di Kimmich, si è fatto scavalcare dalla parabola, lasciando libero Coman di colpire di testa in diagonale.In realtà da allora ad oggi sono passati tanti anni, il ragazzo è maturato, si è calato nel calcio tedesco e ha trovato un allenatore che crede in lui.Dopo il gol del Bayern si è giocato poco, con molti palloni sporchi, e molto male, cioé con tanti errori, nei passaggi. L’unica grande occasione per pareggiare, il Paris l’ha avuta a venti minuti dalla fine quando Di Maria, defilato a destra, ha inventato un servizio per Marquinhos. Il brasiliano, ad un paio di metri da Neuer ha tirato, ma ancora una volta il portiere ha respinto. L’unico italiano in campo, a parte l’arbitro Orsato e gli assistenti Manganelli e Giallatini, è stato Verratti che, al 64’, ha preso il posto di Paredes.Il problema è che, a quel punto, il Psg stava uscendo dalla partita senza averne piena consapevolezza.: 59' Coman(4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (80' Kurzawa); Paredes (65' Verratti), Marquinhos, Herrera (72' Draxler); Di Maria (80' Choupo-Moting), Mbappé, Neymar. All. Tuchel(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (25' Sule), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara (86' Tolisso); Gnabry (68' Coutinho), Müller, Coman (68' Perisic); Lewandowski. All. Flick: Davies (BM), Gnabry (BM), Paredes (P), Sule (BM), Neymar (P), Thiago Silva (P), Kurzawa (P).